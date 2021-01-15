أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 16 يناير 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا السبت:

أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم) على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة-كفر الشيخ-الدقهلية) على فترات متقطعة
 
نشاط رياح مثيرة للأتربة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح:على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الأحد المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 
 
أمطار خفيفة (50% تقريبًا)   على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم الإثنين المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة إلي متوسطة (50% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء 

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 
 
أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد 

يوم الأربعاء المقبل:


أمطار خفيفة الي متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (50% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

 أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة عقوبات من الشركات الراعية للأهلي قبل خوض مونديال الأندية

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 18 ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ يوم

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ أقل من ساعتين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

12:02 م

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

11:51 ص

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض