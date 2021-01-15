غلق ميدان السقالة وأول الشيراتون بالغردفة لصيانة خط المياه

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أعلن مركز عمليات محافطة البحر الأحمر، إغلاق ميدان السقالة وأول شارع الشيرتون اليوم الجمعة لإصلاح خط المياه الرئيسى بالغردقة، وأكد مركز العمليات أنه سيتم الإغلاق من الساعة التاسعة صباحا حتى نهاية أعمال الإصلاح، حيث يعد ميدان السقالة مدخل شارع الشيرتون وميدان أكوافن والهضبة.



كان قد أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى غدًا السبت بعدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



وكشف مركز عمليات البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن مناطق إسكان مبارك، وإمتداد حفر الباطن، كذلك أكد مركز عمليات البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار يوم الأحد المقبل عن مستشفى الحكمة، ومنطقه العرب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية.