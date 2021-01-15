روسيا تأمل بأن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها إزاء معتقل جوانتانامو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في موجز صحفي اليوم، إن روسيا تأمل بأن تفي الولايات المتحدة بوعدها وتغلق معتقل غوانتانامو.

وأضافت زاخاروفا: "نعرب عن أملنا في أن تفي الإدارة الأمريكية الجديدة، بالوعود التي قطعتها واشنطن في وقت سابق، وأن تغلق على الفور معتقل غوانتانامو، وتتيح لسجنائه الحصول على محاكمات عادلة ومستقلة ونزيهة".