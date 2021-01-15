روسيا تأمل بأن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها إزاء معتقل جوانتانامو

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في موجز صحفي اليوم، إن روسيا تأمل بأن تفي الولايات المتحدة بوعدها وتغلق معتقل غوانتانامو.

 

وأضافت زاخاروفا: "نعرب عن أملنا في أن تفي الإدارة الأمريكية الجديدة، بالوعود التي قطعتها واشنطن في وقت سابق، وأن تغلق على الفور معتقل غوانتانامو، وتتيح لسجنائه الحصول على محاكمات عادلة ومستقلة ونزيهة".

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