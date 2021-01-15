روسيا تأمل بأن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها إزاء معتقل جوانتانامو
الجمعة 15/يناير/2021 - 12:20 م
وكالات
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في موجز صحفي اليوم، إن روسيا تأمل بأن تفي الولايات المتحدة بوعدها وتغلق معتقل غوانتانامو.
وأضافت
زاخاروفا: "نعرب عن أملنا في أن تفي الإدارة الأمريكية الجديدة، بالوعود التي
قطعتها واشنطن في وقت سابق، وأن تغلق على الفور معتقل غوانتانامو، وتتيح لسجنائه
الحصول على محاكمات عادلة ومستقلة ونزيهة".
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