بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
محمد رجب
تشهد محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم الجمعة، تحسن في حالة الطقس وظهور إضاءة الشمس، وذلك بعد يوم تعرضت فيه المحافظة الساحلية لأمطار غزيرة على كافة مناطقها ضمن نوة الفيضة الكبرى.
وقد عادت الحياة مرة إلى أخرى إلى الشوارع مع وجود حركة كبيرة من المواطنين الذين حرصوا على التواجد في منازلهم خلال أمس الخميس، فيما شهد كورنيش الإسكندرية تواجد لبعض الأشخاص للإستمتاع بهواء البحر، كما شهدت الطرق العامة وطريق الكورنيش سيولة في حركة السيارات بعدما قامت أجهزة الأحياء وشركة الصرف الصحي برفع تراكمات المياه.
وأعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن إعادة فتح البوغاز صباح اليوم بعد التأكد من إستقرار الأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها ؛ هذا وقد بلغت عدد السفن المتراكية على أرصفة الميناء والتي تمارس حاليا نشاطي الشحن والتفريغ ٢٩ سفينة من بينهم  ٤ سفن حاويات و٣ سفن بترول و٢٢ سفينة بضائع عامة فضلا عن  ٢ سفينة على المخطاف الداخلي للميناء،

وقد صدرت التعليمات لجميع الإدارات المعنية بالميناء بالمتابعة المستمرة للرصدات الجومائية تحسبا لأية تغيرات في شدة الرياح وإرتفاع الأمواج قد تؤدي إلى إتخاذ الإجراءات الإحترازية المتعلقة بحركة الملاحة البحرية.

الجدير بالذكر انه مع بدء عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها فإنه من المتوقع تزايد معدلات التراكي ونشاط تداول البضائع خلال الساعات القليلة القادمة بنسب قياسية

وفى سياق متصل شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه على مسئولى هيئة الصرف الصحي وشركة مياة الشرب والاحياء على التواجد الدائم بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات لشفط المياة المتراكمة وتلبية كافة متطلبات المواطنين والعمل على كسح مياة الأمطار بشكل عاجل.
واضاف، أن هناك غرفه عمليات مستمرة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار على مناطق المحافظة، وتلبية كافة متطلبات المواطنين.
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)
بعد يوم ممطر.. الشمس تضئ سماء الإسكندرية من جديد (صور)

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