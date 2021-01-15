موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
حقق نادي أتلتيك بيلباو فوزا على حساب نظيره نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.


وبهذه النتيجة يصعد نادي أتلتيك بيلباو لمواجهة نادي برشلونة فى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل فى مدينة إشبيلية الإسبانية.


ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب إشبيلية.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة KSA سبورت السعودية المالكة لحقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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