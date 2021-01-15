روساريو يواجه فيليز في نهائي كأس دييجو مارادونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:29 م
روساريو
روساريو
وكالات
تأهل روساريو سنترال ليضرب موعدا مع فيليز سارسفيلد بنهائي مرحلة التصفيات بكأس دييجو مارادونا التي يواجه الفائز بها الخاسر في مباراة نهائي مرحلة البطولة ليتأهل الفائز لبطولة كوبا سودأمريكانا 2022.

وتأهل روساريو سنترال للنهائي الذي يقام السبت المقبل، بعد تعادل ديفينسا أي خوستيسيا مع ضيفه ألدوسيفي 4-4 الخميس، ليفسح المجال أمام روساريو للانفراد بتصدر المجموعة الأولى بعشر نقاط.

وكان ديفينسا يمتلك قبل المباراة سبع نقاط وكان بحاجة للفوز على ألدوسيفي بفارق 6 أهداف لينتزع صدارة المجموعة الأولى من روساريو.

ومن ناحية أخرى يجمع نهائي مرحلة البطولة الذي يحصل الفائز به على بطاقة التأهل لكأس ليبرتادوريس 2021 الأحد بين بوكا جونيورز وبانفيلد.

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