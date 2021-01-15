سقوط شجرة يتسبب في إعاقة حركة الطريق الصحراوي بالإسكندرية (صور)

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تسبب سقوط شجرة في خروج حارتين من الخدمة بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بمنطقة مرغم غربي الإسكندرية، مما تسبب في إعاقة في حركة مرور السيارات.

وأوضح حي العامرية أول، في بيان له، أنه بناءًا على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، وبحضور مدير الطرق والمرافق والإدارات تم ازاله شجرة سقطت بنهر الطريق الصحراوى عند مسجد أبو سته بمرغم وأدت إلى خروج حارتين من الخدمة، كذلك تم إزالة كافه الأجزاء وتنظيف الطريق وعودة الحركه المرورية بالطريق مرة أخرى.



على جانب اخر، وبناءًا على تعليمات رئيس الحي، قامت إدارة الطرق والمرافق بمتابعة بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقطاع عبد القادر قبلي، ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشارع ٢٠ وخلف كريازي وحتى قرية هاني بالطريق الصحراوي، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل المياه للمنازل بمنطقة عادل المصري وتفرعاته وشارع مسجد النور وتفرعاته وشارع أسماء بنت أبي بكر وتفرعاته وعزبة العراوه بالعامريةضمن تمويل المنحة الأوربية.