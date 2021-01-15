بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن موعد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.





ويغيب ناصر ماهر صانع ألعاب المارد الأحمر، عن فريقه منذ انطلاقة الدوري بعدما تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، بافتتاح الدوري.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن ماهر من المقرر له أن يعود مع نهاية شهر مارس المقبل، حسب تعليمات الطبيب المعالج.





وكان اللاعب تأكد غيابه عن الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر لها يوم 1 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.





من ناحية أخرى يستأنف المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مرانه الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية أمس، قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري.





ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.



