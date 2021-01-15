غلق 4 محلات وتحرير محاضر لعدد 32 محلا بالقليوبية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، غلق 4 محلات وتحرير محاضر لعدد 32 محلا يلقيان المخلفات في وسط الطريق. 

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أنه جرى متابعة أعمال رفع الأتربة من على جانبي محور الفريق محمد العصار وذلك بنطاق حي غرب شبرا الخيمة من نزلة طريق شبرا الحر حتى نطاق حي شرق شبرا الخيمة. 

كما جرى متابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة، والوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة. 

ووجه محافظ القليوبية بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادرة عربة الكارو أو عمل محاضر ضدهم، حيث جرى عمل ثلاث ورديات. 

كما وجه بإزالة الإشغالات بشارع الشابوري متفرع من شارع 15مايو مع منع انتظار التكاتك أمام الشارع الرئيسية، لتحقيق السيولة المرورية، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 تكاتك للسير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى غلق عدد 4 محلات وتحرير محاضر لعدد 32 محل يلقيان المخلفات في وسط الطريق.

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