ضبط 1222 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1222) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (4،131 طن أسماك "ماكريل – بورى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية. 

ضبط (23،485 طن "زيت طعام – خل - طحينة" معبأ داخل براميل وجراكن بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية. 

ضبط (6،396 طن "نشا - ألوان صناعية" معبأ داخل عبوات وأجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج"، 6000 عبوة "صلصة، مربى" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"، 1،3 طن سكر تموينى مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق "تم تجميعها دون وجه حق لإستخدامها فى إنتاج السلع الغذائية قدرت بقيمة مالية "11050جنيه") بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المربى والصلصة "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (5 طن "زيتون مخلل ") معبأ داخل براميل وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية.. مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ (8،950،858 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز. 

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ (173865 جنيه).

ضبط (17،150 قطعة "كمامة طبية" – جوانتى – سرنجات" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (7 طن " أعلاف حيوانية " بدون مستندات و"مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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