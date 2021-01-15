الأهلي يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة البنك الأهلي

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مسحة طبية اليوم الجمعة، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد المصري ووزارة الرياضة، قبل مباريات الدوري.





ويستأنف المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مرانه الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية أمس، قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري.





وتأتي المسحة الطبية بناءً على قرارات الجبلاية بعدما تم الغاء تحاليل PCR، بسبب عدم دقتها في إظهار نتائج اللاعبين.





ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.



