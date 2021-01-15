راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:30 ص
راشفورد
راشفورد
تحدث ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد عن النصيحة التي حصل عليها من مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وجاءت تصريحات راشفورد في أعقاب أحاديث عن عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها فريقه بينما قال يورجن كلوب إن عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها يونايتد خلال عامين يفوق عدد الركلات التي حصل عليها فريقه خلال خمسة أعوام ونصف.

وأوضح راشفورد أنه حرم من عدة ركلات جزاء خلال العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي مورينيو الذي طلب منه التحلي بذكاء أكبر في منطقة جزاء الخصوم.

وقال راشفورد للصحافيين: "جوزيه قال لي.. إن لم تتصرف بذكاء حيال الأمر فلن تحصل على شيء".
وغادر مورينيو يونايتد في 2018.

ومنذ مباراة الفريق الأولى في الدوري تحت قيادة المدرب الحالي أولي جونار سولشار في ديسمبر 2018 حصل الفريق على 27 ركلة جزاء على مستوى مباريات الدوري متفوقاً عل جميع فرق البطولة في العدد حسب سكاي سبورتس.

وبعد 17 جولة ينفرد يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي متفوقاً بثلاث نقاط على ليفربول قبل المواجهة بينهما بعد غد الأحد.

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رياضة راشفورد جوزيه مورينيو اخبار الرياضة

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