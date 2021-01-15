ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمنظفات المغشوشة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية، حملة تموينية، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع تعبئة أسمدة زراعية ومخصبات زراعية ومنظفات بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس.

وضبط بحيازته قرابة 15 طن من مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية ومنظفات بدون بيانات، كمية من "العبوات الفارغة - إستيكر وكراتين فارغة" لزوم التعبئة، وقيامه بالتصنع بدون ترخيص وبدون وجود علامة تجارية مسجلة وبدون سجل صناعي وكذا تقليد علامات تجارية لبعض المنتجات المتداولة بالأسواق بغرض الغش التجاري والتدليس بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمنظفات المغشوشة
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمنظفات المغشوشة
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمنظفات المغشوشة
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمنظفات المغشوشة
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمنظفات المغشوشة
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمنظفات المغشوشة

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منظفات الدقهلية اسمدة

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