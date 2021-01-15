"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، عن إجراء تحليل الـ"pcr" لفيروس كورونا المستجد كل ٢٤ ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيري الصحة والسكان والشباب والرياضية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه بذلك أصبح يتم إجراء مسحات الـ PCR، كل 24 ساعة للفرق المشاركة من المنتخبات الرياضية بدلًا من كل ٤٨ ساعة، وكذلك إجراء التحليل لأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق مرة كل ٢٤ ساعة بدلًا من 72 ساعة بقاعات مخصصة لذلك بالفنادق، كما يتم إجراء المسحات في حالات الاشتباه، بالإضافة إلى إجراء مسح حراري بشكل دوري على مدار اليوم.

وقال المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه في حالة ظهور أي حالات إيجابية يتم نقلها إلى إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان لتقييم الحالة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية طبقًا لبروتوكولات التشخيص، حيث يتم عزل الحالات البسيطة إكلينيكًا بأحد الفنادق المخصصة لذلك ويتم متابعتهم من خلال فريق طبي بالفندق وإعطائهم بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، أما الحالات المتوسطة والحرجة يتم عزلها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المخصصة لذلك، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما يتم متابعة المخالطين للحالة وتطهير مكان إقامة الحالة المصابة حال تأكيدها. 

وذكر المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم كرة اليد، أنه تم إجراء 7205 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لأعضاء المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة، والعاملين بالفنادق، والفريق الطبي، وأعضاء اللجنة المنظمة، منذ بداية تجهيزات استقبال الوفود يوم 1 يناير الجاري وحتى اليوم.
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة
"الصحة": إجراء تحيل الـ"pcr" لفرق مونديال اليد كل 24 ساعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال اليد تحليل بي سي ار الصحة

أخبار تهمك

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ 37 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن حقيقة عقوبات من الشركات الراعية للأهلي قبل خوض مونديال الأندية

منذ 35 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ أقل من ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ يوم

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

12:02 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

11:30 ص

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

03:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض