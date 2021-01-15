عبد الحفيظ ردا على عقوبة اتحاد الكرة: لم أنتقد أحدا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تابع مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أسيا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني مهتم بمتابعة مباراة الفرق التي من المحتمل أن يقابلها في بطولة كأس العالم للأندية.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي :"بيتسو موسيماني تحدث عن نهائي أمريكا الجنوبية والذي سيكون برازيليا خالصا ومن الممكن متابعة هذه المباراة".





وتابع :"قرعة بطولة كأس العالم للأندية ستكون يوم 19 يناير الجاري وهي التي ستحدد بالنسبة لنا الفريق الذي سنواجهه، والمباراة الأولى لنا ستكون يوم 4 فبراير في الساعة 5 أو الساعة الثامنة والنصف".





وأشار :"القرعة ستحدد الفريق الذين سنواجهه من بين 3 فرق، ونتمنى تقديم شيء مميز في البطولة".





وعن العقوبة التي وعقت عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قال :"لم انتقد ولكني قمت بالتساؤل حول أسباب تعيين نفس الحكم في مباريات الأهلي في 3 مباريات من أصل 6 مباريات، وهل هذا نقد؟".



