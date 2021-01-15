جهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبي جرائم السرقة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط مرتكبي جرائم السرقة.





وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة (15 شاشة – 3 إبريق نحاس) من داخل إحدى الغرف.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، وبإستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ إستوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، وإتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.





وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – له معلومات جنائية).





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.



