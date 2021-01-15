جهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبي جرائم السرقة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط مرتكبي جرائم السرقة.

وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة (15 شاشة – 3 إبريق نحاس) من داخل إحدى الغرف.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، وبإستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ إستوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، وإتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.

وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 16 ساعة

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ ربع ساعة

تطورات مفاوضات برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ يوم

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

باتشيكو يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقات جديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

منذ حوالي 6 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بـ"أجنة حديدية" و"ملاكي".. سقوط "لص المتاجر" في مصر الجديدة

بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة المواطنين بـ"أسلوب المغافلة" بمدينة نصر

ضبط عاطل لسرقته أجهزة تكييف بمدينة 15 مايو

ضبط حارس عقار لسرقته عيادة طبيب بالمعادي

القبض على صاحب محل إلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك الشفرات

ضبط عاطلين لسرقتهما توك توك بالإكراه في المعادي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

06:36 ص

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

03:45 ص

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض