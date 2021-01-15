ضبط 4794 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4794) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(1787) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(220) مخالفة السير بدون تراخيص.
(20) دراجة نارية مخالفة.
(11) مخالفة موقف عشوائى.
(33) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

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