التحالف العربي يعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

 

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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