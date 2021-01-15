ضبط 16197 شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عدد 16197 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 204 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 652 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (16197) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا.

تحرير (652) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (204) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (992) أرجيلة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

