سلسلة هواتف Galaxy S21 الجديدة من سامسونج لن تدعم تقنية (MST)

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
يبدو أن شركة سامسونج - Samsung تقوم بتجريد بعض الميزات من خدمة Samsung Pay الخاصة بها، حيث أنهت الشركة مؤخرًا برنامج المكافآت الخاص بها بشكل مفاجئ، على الأقل من حيث علاقته بالمعاملات التي تتم من خلال تطبيق Samsung Pay، مما يعني أن هناك وسيلة أقل للمستخدمين لتجميع النقاط مع الخدمة.

يأتي التغيير الأخير جنبًا إلى جنب مع إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S21 الجديد وهو أكثر أهمية قليلاً لأنه كان أحد الميزات الرئيسية التي أعطته أفضلية على خدمة Google Pay.

وبحسب مدونة Android Police المتخصصة في الأخبار التقنية أن سلسلة هواتف Galaxy S21 الجديدة لن تدعم تقنية النقل المغناطيسي الآمن (MST) بعد الآن، على الأقل في الولايات المتحدة.

تشير شركة سامسونج - Samsung إلى الارتفاع في اعتماد NFC كسبب لترك الميزة وراءها، قائلة: نظرًا للاعتماد السريع لتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) من قبل المستهلكين والشركات، بدءًا من الأجهزة التي تم إطلاقها في عام 2021 ، ستركز Samsung Pay دعمها على معاملات NFC عبر محفظة Galaxy. في حين أن الأجهزة المستقبلية لن تتضمن تقنية الشريط المغناطيسي (MST)، فإن العملاء الذين لديهم أجهزة Galaxy سابقة ومتوافقة سيتمكنون من الاستمرار في استخدام Samsung Pay، بما في ذلك تقنية الشريط المغناطيسي (MST).


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