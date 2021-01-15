"الإنتاج الحربي" تطلق الفيديو الرابع من "بنبني لبكرة"

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:56 ص
كريم وزيري


قامت وزارة الإنتاج الحربي بإطلاق الفيديو الرابع من حملة "بنبني لبكرة"، وهي حملة إعلامية أطلقتها الوزارة ليتم من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التي تشارك في تنفيذها وتعكس مساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة، وتستهدف "بنبني لبكرة" جذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة "الإنتاج الحربي" من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.

وخلال الفيديو الرابع للحملة تم الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل علي إعادة استخدام المياه الرمادية والتي هي ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية.

كما تم التنويه في الفيديو الرابع من حملة "بنبني لبكرة" إلى أنه سيتم استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها في تغذية صناديق الطرد في دورات المياه بالمساجد والمستشفيات والمباني الإدارية وري الحدائق والمساحات الخضراء وإعداد الخلطات الخرسانية وغسيل السيارات وأغراض التبريد في محطات الطاقة ومكافحة الحرائق، كما سيتم البدء بالمركز الطبي للإنتاج الحربى بحلوان كبداية لتنفيذ المشروع ثم التعميم على كل المباني الحكومية والإدارية والمستشفيات الحكومية والأماكن الدينية.

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