"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ ٥٩٧٦ وحدة سكنية بمشروعى دار مصر وJANNA بالعبور

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:47 ص
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أحمد الشيخ


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ   ٥٩٧٦ وحدة سكنية (159 عمارة) بمشروعى دار مصر للإسكان المتوسط ، و JANNA  للإسكان الفاخر بمدينة العبور، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ ٥٠٧٢ وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات مدينة السلام، الذى يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بنسبة تنفيذ بلغت نحو 65%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع حسب تنسيق الموقع.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمشروعات عمارات مدينة السلام، جارٍ تنفيذ (حضانة – مركز طبى – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلاً)، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق (مياه – صرف – طرق) بنسبة 25%، وأعمال التغذية الكهربائية بنسبة 24%، كما تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحى للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة خلال العام المنقضى 2020، تم وجارٍ تنفيذ عدة خدمات وتشمل( مستشفى عام – قسم شرطة – مركز شباب – مبنى الجهاز – موقف الأتوبيس الإقليمي – مبنيي هايبر ماركت).

وبالنسبة لمشروعات الطرق بالمدينة، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات (تطوير الطريق الرئيسي - نفقى سيارات على الطريق الرئيسي - تطوير خط 10 "محور 30 يونيه حاليا " - نفقى مشاة رئيسيين على المحور الرئيسي - أعمال تصميم و تنفيذ عمل صناعي لحماية الخطوط الناقلة للمياه العكرة أسفل الدائري الأوسطي)، وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير المحور الغربي للمدينة.



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وزارة الاسكان مدينة العبور تسليم وحدات مشروع دار مصر

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