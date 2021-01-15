te.eg استعلام الأن عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. وتعرف على طرق السداد المختلفة

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we.





الاستعلام عن فاتورة الأرضي يناير 2021

يتم سدادها بدءا من 15 يناير ولمدة شهر حتى 14 فبراير، ثم يتم تحويل الخط إلى نظام استقبال فقط، ويتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".



- للحصول على فاتورة الخط الأرضي عن شهر يناير 2021 وقيمتها المطلوب وسدادها، عليكم الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنـــــــــــا





- إضافة كود المحافظة.





- ادخال رقم الخط الأرضي.





- الضغط على زر إظهار الفواتير.





- يتم عرض قيمة الفاتورة كاملة.





طرق سداد فاتورة الأرضي





يوجد العديد من الخيارات التي تمكن المشتركين في المصرية للاتصالات، اختيار ما يناسبهم من الوسيلة التي يفضلها، حيث يمكن الدفع من أي محلات تمتلك جهاز فوري أو ماكينات مصاري كما يمكن الدفع فور الاستعلام من داخل الموقع المصرية للاتصالات بفيزا كارت أو من خلال فروع المصرية للاتصالات التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مناطق مختلفة كما يمكن الدفع من خلال تطبيق we من داخل المنزل حالة توفر مبلغ من المال في محفظتك.



