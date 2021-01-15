هل يجوز إخراج الزكاة في صورة كمامات ومواد تعقيم؟.. عالم بالأوقاف يجيب (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه يجوز إخراج الزكاة في صورة كمامات ومواد تعقيم للناس.

وأوضح كيلاني، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الإسلام حدد ثمانية مصارف للزكاة، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وهم "من يتم عتق رقبته من العبيد" وقد انتهى حاليا، والغارمين، وفي سبيل الله.

وأضاف، أن كل ما ينفع الناس ويعود بالمنفعة يندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى "وفي سبيل الله"، لذلك فإن إخراج الكمامات ومواد التعقيم يجوز.

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