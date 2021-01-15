الأرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم والعظمى بالقاهرة 19 درجة





يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 15 يناير 2021، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء ، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتشهد البلاد أمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وعن درجات درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.



