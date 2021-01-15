انطلاق مبادرة "شتي في مصر" بفنادق البحر الأحمر اليوم

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
محمد طه
بدأت مبادرة "شتى في مصر"، اليوم الجمعة، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، والتي تستمر حتى 28 من شهر فبراير المقبل. 

ومن جانبه، قال سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية كبرى بالبحر الأحمر، إن وزارتي السياحة والطيران وغرفة المنشآت الفندقية أطلقت هذه المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بسعر موحد. 

وأضاف العتيق، إلى أن الفنادق المشاركة في المبادرة خفضت الأسعار إلى 50% حيث أعلنت عدد من الفنادق والقري السياحية عروض بخفض الأسعار  لتبدأ من 900‪ جنيه للغرفة المزدوجة إقامة شاملة، والأطفال حتى 12 عاما مجانا، وبالنسبة لفنادق الخمسة نجوم انخفضت أسعارها  من 3 آلاف لـ1600جنيه للإقامة الشاملة

فيما أكد عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، على الالتزام  بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي الصحة والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية تمر بصفة يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

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مبادرة شتي في مصر البحر الاحمر

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