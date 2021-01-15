زيدان يواصل دعم هازارد في ريال مدريد

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:31 ص
زيدان
زيدان
وكالات
دعم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لاعبه البلجيكي إيدين هازارد رغم مستواه الهزيل الذي ظهر عليه في مباراة أتلتيك بلباو والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف في السوبر الإسباني.

وأحرز هازارد، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد، هدفين فقط بجميع المسابقات هذا الموسم ولم يقدم الكثير في الهجوم وجاء مستواه مخيباً في التعادل بدون أهداف مع أوساسونا السبت الماضي.

وأبلغ زيدان الصحافيين: "إنه بحاجة لاستعادة الثقة وتقديم أداء قوي أو تسجيل هدف أو يفعل شيئاً مختلفاً، نعلم مدى كفاءته ويجب علينا التحلي بالصبر إذ أنه يجتهد".

وأضاف: "نقف بجانبه ويجب أن نمنحه الوقت، الجماهير تريد مشاهدة أفضل نسخة من إيدن لذا يجب علينا التحلي بالصبر، نحن ملتزمون معه وهو يريد حقاً تقديم أفضل ما لديه، لكن اليوم لا يتوقف الأمر على هازارد فقط، نحن في خندق واحد".

ونال ريال كأس السوبر في الموسم الماضي لكنه ودع المسابقة أمام بيلباو الذي يتحسن سريعاً مع مدربه الجديد مارسيلينيو الذي خاض مباراته الثانية مع الفريق بعد تولي المسؤولية عقب رحيل جايزكا غاريتانو.

ومنح راؤول غارسيا تقدماً مبكراً للفريق القادم من إقليم الباسك بعد خطأ من لوكاس فاسكيز ثم نفذ ركلة جزاء ليضاعف الفارق.

وقلص كريم بنزيما الفارق في الدقيقة 73 ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة لكن بيلباو صمد ليتأهل لمواجهة برشلونة في النهائي يوم الأحد.

وقال زيدان: "اليوم عانينا في الشوط الأول وتحسن الأداء بعد الاستراحة لكنه لم يكن كافياً، لم نقرأ المباراة جيداً، (بلباو) ضغط علينا بشكل ممتاز وفقدنا الكرة كثيراً وهو أمر غير معتاد بالنسبة لنا".

وتابع: "نعلم أننا سنتعرض لانتقادات بعد ما حدث لكننا سنركز ونواصل العمل".

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