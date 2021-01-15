أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 15-1-2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:27 ص
اسعار الخضار
اسعار الخضار
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 15- 1- 2021 في أسواق الجملة، مع قيام  الحكومة بتنفيذ  العديد من المشروعات الزراعية لتلبية الطلب المتزايد عليها.

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة تذبذب في الأسعار من موسم لأخر بحسب وفرة المحصول وزيادة المعروض منه.


وسجلت أسعار الطماطم 1-2.5 جنيه الكيلو، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيه للكيلو، كما سجلت 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، أسعار البطاطس بين 1 - 2 جنيه للكيلو.

 

وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

 

واستقر سعر الكوسة تراوح بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات لـ كيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، أسعار الخيار البلدي بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.


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