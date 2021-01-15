رئيس جامعة القاهرة: حققنا طفرة في تصنيف الاستشهادات العلمية الإسباني"ويبومتركس" يناير 2021

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق الجامعة طفرة وتقدما كبيرا في تصنيف الاستشهادات العلمية الإسباني "ويبومتركس" في أحدث تقرير لأفضل جامعات العالم في يناير 2021، حيث تقدمت 210 مركزا دفعة واحدة عن يناير العام الماضي، وكان ترتيب جامعة القاهرة على العالم في يناير 2020 هو 749 وفى يوليو 2020 هو 667، وأصبح في يناير 2021 هو 539، بنسبة تقدم 28% عن العام الماضي.





وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف حيث ارتفع معدل الاستشهادات العالمية بالبحوث الدولية المنشورة عالميا إلى نحو 304 ألف و838 استشهادا بزيادة تصل إلى 43% عن معدل الإشارات خلال أخر تصنيف في 2020.





وأضاف الدكتور الخشت، أن منحنى الاستشهادات في ارتفاع حيث حققت الجامعة في يناير 2020 مجمل استشهادات بلغ 212 ألف و160 استشهاد فيما واصل الارتفاع ليبلغ 271 ألف و550 استشهاد في يوليو 2020، قبل أن يصل إلى 304 الف و838 استشهادا في يناير الجاري، مشيرا إلى أن نجاح الجامعة في الحفاظ علي معدلات النشر العلمي الدولي رغم جائحة فيروس كورونا ساهم في التقدم الكبير للجامعة في التصنيف الدولي.





وأوضح الدكتور الخشت، أن إدارة الجامعة كانت حريصة علي دعم وتشجيع علماء وباحثين الجامعة على الاستمرار في النشر العلمي الدولي، بالإضافة إلى العمل على الأبحاث العلمية ذات الأهمية الدولية، حيث نشرت جامعة القاهرة 125 بحثا علميا حول جائحة فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 24% من إنتاج مصر المنشورة دوليا حول كورونا، فضلا عن نحو 35 دراسة علمية سريرية، بما ساهم في ارتفاع معدل مجمل الاستشهادات الدولية.





وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، فقد نجحت الجامعة في زيادة مكافآت للباحثين أصحاب النشر الدولي بنسبة تقترب من 52% ما يقرب من 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز خاصة للنشر في المجلات العلمية الكبرى، بما ساهم في عدد الباحثين اصحاب النشر الدولي من 1214 باحث في عام 2019 إلي 1377 باحث في 2020.



