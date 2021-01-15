توقعات الأبراج.. حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الجمعة 15 يناير 2021.

برج الحمل





كل ما تفعله يكون لصالحك، لا تخف بل تقدم سواء في العمل أو في العاطفة، الحظ إلى جانبك اليوم ويدعمك بكل قوة. الذكاء أيضا حليفك فأنت تفكر اليوم بشكل مستمر لما عليك من اتخاذ قرارات مهمة، لكنك ستنجح بهذه المهمة وتكون مبتسما طوال اليوم.





برج الثور





قم بمبادرات واقتراحات وانفتح على الآخرين، تستطيع تخصيص بعض الوقت للراحة والترفيه. ندعوك إلى محاولة كشف أسباب القلق والتوتر اللذين تشعر بهما من خلال مواجهة نفسك ومراجعة ردات فعلك واستجابتك لمحيطك.





برج الجوزاء





نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس صلبة تساعدك على التقدم والتألق والترقي. تعيش أجواء سعيدة مع الحبيب فانتهز الفرصة لتطوير العلاقة. الأجواء الجميلة أو السيئة التي تعرفها ربما تنعكس على وضعك الصحي، لكن لا تخف.





برج السرطان





الإلهام الإبداعي الذي تتميز به اليوم ربما يكون بسبب بعض ذكريات الماضي أو بسبب استرجاع أمر ما حدث في الماضي. هذا الإبداع قد يتعلق بالرسم أو بالموسيقى أو بالشعر، ولكن ربما تستغل هذا الإلهام في تجديد ديكورات منزلك. حسك الإبداعي سيساعدك على تنفيذ بعض الأفكار الجميلة في المنزل.





برج الاسد





ستكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح. قد تصلك أخبار جيّدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمسا لمغامرة جديدة. خبر غير سار يقلق راحتك، ويسبب لك تعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول.





برج العذراء





مزاجك متقلب وأفكارك متفرقة بعض الشيء. هذه الظروف قد تعرضك لبعض المشاكل إن لم تكن حريصا. من المهم جدا اليوم أن تكون على اتصال بالعالم الواقعي وإلا ستجد نفسك تقود قاربا بدون مجداف. حاول أن تشغل نفسك بمشروع جديد حتى تتفاعل مع الآخرين.





برج الميزان





قد تصيبك مسؤولياتك المهنية ببعض التوتر أو التشنج اليوم. يجب أن تكون على وعي بكل القيود التي قد تواجهك اليوم. لا تفضل أن تكون واقعيا اليوم خاصة في بعض الجوانب من حياتك. كل الأمور ستتضح اليوم. كن قويا واخرج من الأزمة التي تعيشها اليوم وانس الماضي.





برج العقرب





ربما يخبرك شخص ما ببعض المعلومات الخاطئة عن وضعك المادي ولكنه يثق أنك تصدقه لأنك تصدق كل ما يخبرك به دون تفكير. قد يكون هذا الشخص سمسارا أو مستشارا في الاستثمار. أيا كان هذا الشخص، لا تقبل ما يقوله ولا تصدقه حتى تتأكد منه بنفسك.





برج القوس





الأجواء متوترة بعض الشيء اليوم ولذلك ستحاول جاهدا أن تسيطر على مشاعرك. قد يساعدك شخص ما في العمل على إنجاز بعض المهام في وقت أسرع. هناك قوة خارجية تجبرك على العمل فكن صبورا ومجتهدا في نفس الوقت.





برج الجدي





لديك أفكار عديدة اليوم معظمها يتعلق بالعمل وبالمشاريع الإبداعية والمبتكرة. تفكيرك واضح جدا ولذلك ربما تحول هذه الأفكار والتخيلات إلى واقع. حاول أن تدون هذه الأفكار كي تتذكرها لاحقا، فربما لا يكون لديك وقت كاف لتنفيذها بالكامل الآن.





برج الدلو





قد يتغير رأيك في أحد الأصدقاء اليوم أو ربما الحبيب، وهذا ما يجعلك مضطربا ومشوشا وقلقا طول الوقت. كما أنك ستندهش من إصرار هذا الشخص على استمرار العلاقة بينكما على بالرغم مما حدث بينكما. لا تجعل شعورك بعدم الأمان والوحدة يسيطر عليك.





برج الحوت





ربما يتسبب بعض اتصالات الأصدقاء في تزعزع علاقتك بأشخاص محددين تعرفت عليهم منذ فترة. استمتع بوقتك اليوم، ولكن احذر من الشائعات ولا تصدق أي شيء تسمعه على الفور. قد تكون معظم الأخبار اليوم مجرد شائعات. القيام ببعض الرحلات القصيرة قد يغير الكثير في حياتك. توقع اليوم ما لم تكن تتخيله أبدا.



