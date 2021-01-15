شاهد.. مساعدة محمد صلاح لـ أهل قريته لمواجهة جائحة كورونا (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان "محمد صلاح نجم ليفربول يتبرع بالأكسجين لقريته لمواجهة كورونا"، ففي وقت تكافح فيه مصر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا يتبرع صلاح بأسطوانات أكسجين وسيارات إسعاف لأبناء قريته في محافظة الغربية لمساعدتهم على علاج مرضى كوفيد 19.





وكان صلاح نفسه أصيب بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي، وعن التبرع تحدث حسن بكر رئيس مؤسسة محمد صلاح الخيرية في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.





وقال بكر: "صلاح عمل تانك أكسجين داخل مستشفى بسيون المركزي منذ سنوات، ولكن أستفدنا به في فترة كورونا"، ويقوم بكر بتوصيل أسطوانات الأكسجين إلى منازل المرضى مباشرة، موضحًا: "لدينا 14 أنبوبة أكسجين داخل مؤسسة محمد صلاح الخيرية لإفادة أهل القرية والقرى المجاورة، وأسلم الأنبوبة مملوءة وأستلمها عندما تنتهي الحالة من استهلاكها.



