نجم إنبي على أعتاب الزمالك

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أصبح مسئولي الزمالك قريبين للغاية من الحصول على توقيع أسامة جلال نجم دفاع إنبي في الفترة المقبلة.


وكشفت التقارير الصحفية عن وجود اتفاق مبدئي تم بين إنبي والزمالك يقضي بالتعاقد مع أسامة جلال مقابل 15 مليون جنيه سيتم تقسيمها على قسطين.


ويطمح مسئولو الزمالك في إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.


وأوضحت التقارير الصحفية أنه في حالة إتمام صفقة أسامة جلال بشكل رسمي فإنها ستكون الصفقة الأولى التي يبرمها الفارس الأبيض في الموسم الحالي.


وفشل الزمالك في الاستفادة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية التي اكتفى خلالها باسترجاع نجومه المعارين محمد أشرف روقة وأحمد أبو الفتوح من طلائع الجيش وسموحة على الترتيب.


جدي بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة بنفس رصيد النقاط ولكنه متقدم بفارق الأهداف.

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