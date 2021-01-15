عالم بالأوقاف: الزكاة من أفضل العبادات التي أمر بها الإسلام (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الشيخ محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الزكاة عبادة قديمة على الدين الإسلامي، مؤكدا أن الأنبياء كانوا يأمرون أتباعهم بالزكاة وقضاء حوائج الناس.

وأوضح كيلاني، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن القرآن الكريم ذكر نموذجين من الأنبياء كانا يأمرا بالزكاة هما نبي الله إسماعيل وسيدنا عيسى ابن مريم.

وأكد، أن الزكاة من أفضل العبادات التي أمر بها الإسلام وسُميت بـ "الحق المعلوم". 

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