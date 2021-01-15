باتشيكو يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

حسم البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه النهائي من ضم محمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





يأتي ذلك بعدما تم عرض اللاعب من أحد وكلاء اللاعبين، على جهاز الكرة بنادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأوضحت تقارير صحفية أن الزمالك رفض فكرة التعاقد مع محمد فتحي، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق السماوي، خلال الفترة الماضية.





ويرغب البرتغالي جيمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، في تدعيم خط الوسط بصفقة قوية خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.





جدير بالذكر أنه لم يتم حسم مصير المحترف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بشكل نهائي حتى الآن، سواء بالبقاء أو الرحيل أو تجديد عقده



