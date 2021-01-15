رئيس وزراء هنغاريا ينوي استيراد اللقاح الصيني

دعا فيكتور أوربان رئيس الوزراء الهنغاري السلطات الصحية في بلاده إلى الإسراع بالحسم في موقفها من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا وتقديم "رد واضح" بشأنه في غضون أيام.

تأتي هذه الدعوة التي أطلقها فيكتور أوربان، في حديث لإذاعة هنغارية عمومية، بعد توقيع حكومته اتفاقا الخميس مع الشركة الصينية لصناعة الأدوية "سينوفارم" لشراء لقاحها ضد كورونا. ولم يبق أمام أوربان سوى معرفة تقييم السلطات الصحية المختصة في بلاده من اللقاح الصيني قبل البدء في استيراده ومباشر عملية تطعيم السكان.

وفي حال موافقة السلطات المعنية على اللقاح الصيني، سوف تكون هنغاريا أول بلد أوروبي يقتنيه، في خطوة اعتبرت مغردة خارج سرب الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد حتى الآن اللقاح الألماني/الأمريكي "فايزر بيونتيك".