تطورات مفاوضات برشلونة لضم نجم مانشستر سيتي

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:53 ص
جارسيا
جارسيا
أمل الحلفاوي
كشف تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات ملف انتقال ايريك جارسيا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل وجود رغبة من جانب رونالد كونان في التعاقد مع اللاعب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن النادي الإسباني اتفق مع ايريك جارسيا على الانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل دعم الفريق بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال اللاعب لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بشكل رسمي، ينقصه الاتفاق مع نادي مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة أن ايريك جارسيا وقع على عقد مدته 5 مواسم من أجل التواجد في الخط الدفاعي للفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن صفقة انتقال ايريك جارسيا لصفوف نادي ستكلف خزينة النادي الإسباني مبلغ 5 مليون دولار، وسيتواجد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حال انتخاب الإدارة الجديدة للنادي.

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