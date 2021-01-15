أسعار الأسماك اليوم الجمعة 15-1-2021 في مصر.. "البلطي على المائدة"

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:47 ص
أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
الفجر الاقتصادي
سجلت أسعار الاسماك في الاسواق اليوم الجمعة 15-1-2021، استقراراً ملحوظاً وتربع السمك البلطي كالعادة على رأس مائدة الأسرة المصرية حيث تشهد أسعاره استقراراً في الأسوق نتيجة تعدد مصادره وكثرة المعروض منه.


واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 30 و40 جنيهًا،واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 60و70جنيهًا،وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 100و120 جنيهًا.


 وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 90 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

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كابو سعر كيلو الكابوريا المكرونة السويسي البلطي

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