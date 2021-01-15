موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقات جديدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:30 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة المارد الأحمر بالتعاقد مع عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت المصادر، إن موسيماني أبلغ مسئولي الأهلي بالتعاقد مع لاعبين آخرين بعد ضم والتر بواليا الذي لم يكن كافيا لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

ويسعى موسيماني لبناء فريق قوي قبل السفر للدوحة للمشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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