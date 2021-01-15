جيرالدو يصمم على رفضه الرحيل عن الأهلي

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:36 ص
جيرالدو
جيرالدو
ريهام عبد المحسن
واثل جيرالدو كوستا نجم الأهلي التمرد على جهاز كرة القدم في النادي الأحمر خلال الساعات الماضية وذلك عقل المفاوضات المكثفة التي يقودها معه سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي من أجل رحيله من صفوف الفريق.

وقام مسئولو الأهلي بتقديم بعض العروض للنجم الأنجولي من أجل أن يرحل عن الفريق ولكن رفضها جيرالدو وذلك عقب رجوعه إلى وكيل أعماله البرازيلي بحجة انها لا تتناسب معه.

وتقدم الأنجولي جيرالدو كوستا بطلب إلى أمير توفيق من أجل تجهيز أكثر من عرض جديد لبحثها مع وكيل أعماله البرازيلي.

وعرض مسئولو الأهلي في الآونة الأخيرة على جيرالدو الحصول على 700 ألف دولار وفسخ تعاقده بالتراضي ولكن حتى هذه اللحظة يرفض النجم الأنجولي هذا الاقتراح ويصر على استكمال عقده مع المارد الأحمر.

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