"الليكود": المواطنون العرب سئموا "إهدار أصواتهم" على القائمة المشتركة

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، أنه لا ينوي التحالف مع القائمة العربية الموحدة أو أعضاء القائمة المشتركة بالانتخابات، معتبرا أن المواطنين العرب سئموا من "إهدار أصواتهم".


وقال "الليكود" في بيان "إن مواطني إسرائيل العرب، يؤيدون الليكود بزعامة نتنياهو، لأنهم سئموا من إهدار الأصوات على القائمة المشتركة التي تحتل مقاعد المعارضة ولا تحرك ساكنا من أجلهم".

 

وأضاف الحزب "أن المواطنين العرب ينضمون إلى حزب الليكود بهدف ضمان الاندماج والازدهار والأمن في بلداتهم"، معتبرا أن "الليكود سينتصر في الانتخابات وسيواصل تحقيق إنجازات هائلة والاعتناء بجميع مواطني الدولة".

 

في غضون ذلك، رجحت مصادر في "الليكود" أن يحصل الحزب على مقعدين أو 3 مقاعد إضافية في الكنيست، في ظل حشد المواطنين العرب، على خلفية التأييد لاتفاقيات التطبيع، بحسب ما ذكرت هئية البث الإسرائيلي.

 

من جهة أخرى، قال الوزير الليكودي تساحي هنيغبي، إن "حزبه يرفض التحالف مع القائمة العربية الموحدة والنائب منصور عباس، على الرغم من أنه أكثر اعتدالا، إلا أنه لا يزال جزءا من جبهة معادية لفكرة الدولة اليهودية وهويتها"، وفق تعبير الوزير الإسرائيلي.

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