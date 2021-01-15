بعد الزلزال.. إندونيسيا تحذر من وقوع تسونامي

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
حذرت السلطات الإندونيسية، من احتمال وقوع تسونامي إذا ضربت مزيد من الزلازل جزيرة سولاوسي، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

هذا، وتعرضت جزيرة سولاوسي، إلى زلزال قوته 6.2 درجة أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة المئات.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا إن زلزالا قوته 6.2 درجة أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة المئات على جزيرة سولاويسي، الجمعة.

هذا، ولجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني.

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