إصابات كورونا تتخطى حاجز المليوني حالة في ألمانيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا، حاجز المليوني إصابة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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