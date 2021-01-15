إصابات كورونا تتخطى حاجز المليوني حالة في ألمانيا

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا، حاجز المليوني إصابة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



