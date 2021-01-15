سلمى عز الدين تستعد لـ"كمين" رياضي جديد
الجمعة 15/يناير/2021 - 07:27 ص
تستعد الإعلامية سلمي عز الدين لدخول أحدث برامجها على إحدي الفصائيات ويحمل البرنامج اسم "كمين سلمي عز الدين" وهو عبارة برنامج رياضي ساخر عن اللقطات الكوميدية التي تحدث داخل الدوري المصري وتقارير عن واي الجمهور في الكرة المصرية.
وكان لسلمي تجربة كإعلامية منذ عدة سنوات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وقدمت برنامج يحمل اسم "تسلل لا إرادي" ولاقي نجاحا كبيرا في وقتها وحقق العديد من المشاهدات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا