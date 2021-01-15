سلمى عز الدين تستعد لـ"كمين" رياضي جديد

تستعد الإعلامية سلمي عز الدين لدخول أحدث برامجها على إحدي الفصائيات ويحمل البرنامج اسم "كمين سلمي عز الدين" وهو عبارة برنامج رياضي ساخر عن اللقطات الكوميدية التي تحدث داخل الدوري المصري وتقارير عن واي الجمهور في الكرة المصرية.



