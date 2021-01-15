أمطار وشديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموفق 15 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء، ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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