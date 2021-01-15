تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الإسباني إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي من الإنضمام إلى برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن عقد جارسيا مع مانشستر سيتي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأنه مع عدم تجديد عقده فيمكن للنجم الإسباني التوقيع لأي نادي آخر بداية من يناير الحالي على ينتقل له بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الجاري.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جارسيا سينتقل إلى برشلونة اعتمادًا على الاتفاق الذي تم بين النجم الإسباني وإدارة النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاختلاف الوحيد في تفاصيل الصفقة هو حسمها إما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي وهو أمر يعتمد على اتفاق برشلونة مع مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين برشلونة وجارسيا ينص على توقيع عقد تبلغ مدته 5 مواسم في حالة انتقال النجم الإسباني في الصيف المقبل أو 5 مواسم ونصف حال انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيحاول التعاقد مع جارسيا في يناير الحالي عقب انتخاب الإدارة الجديدة يوم 24 من الشهر الحالي.