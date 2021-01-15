أروى جودة: لا أفكر نهائيا في البطولة المطلقة

علقت الفنانة أروى جودة على حلم البطولة المطلقة الذي يرواد ذهن أي فنان، قائلة: "أنا أفكر بشكل مختلف، حيث يهمني أكثر الشخصية والعمل الذي سأشارك فيه ككل، وتأثيره في المشاهد.

وأكدت في تصريحات صحفية: "حقيقي أنا لا أفكر نهائيًا في البطولة المطلقة، ولا أؤمن بها، فالفن عمل جماعي، وأنا أدقق في الاختيار.

وأشارت إلى أنها تحاول قدر المستطاع تقديم أدوار جديدة يحبها الجمهور، وتقديم قضايا مهمة، وأفضل تلك الأعمال التي تناقش قضايا النساء.