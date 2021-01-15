تعرف على موقف ميسي من المشاركة في نهائي السوبر الإسباني

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تم حسم موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل من الشهر الحالي.
وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن ميسي حريص جدًا على خوض المباراة النهائية ولكن الأمر يعتمد على مدى تعافيه في الأيام المقبلة.
وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن البرغوث الأرجنتيني سيكون متواجداً في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث أن النجم الأرجنتيني كان متفائل في الساعات الماضية.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن برشلونة كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح على حساب ريال سوسيداد وسبخوض النهائي أمام الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو المقرر إقامتها اليوم.
وأوضح البرنامج الإسباني أن ميسي غاب عن مواجهة الفريق الكتالوني أمام ريال سوسيداد بسبب الإصابة وأنه هناك شكوك حول مشاركته في المباراة النهائية.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يقدم عرض مغري لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

منذ أقل من ساعة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

03:45 ص

موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

05:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض