موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

يبدو ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مُعجب بقدرات المهاجم الكونغولي والتر بواليا، المنضم حديثًا للقلعة الحمراء.





وقال مصدر موثوق في الجهاز الفني للأهلي: ان بيتسو موسيماني سيعتمد على والتر بواليا في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة البنك الأهلي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري، يوم الأحد المقبل.





وأوضح: يعمل موسيماني على انسجام بواليا رفقة زملائه بشكل جيد، من أجل ان يستعيد نغمة التهديف، حيث لم يوفق في مباراتي سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، على الرغم من انه بدأ المشاركة اساسيًا.





وأشار المصدر: ويريد المدرب الجنوب أفريقي تجهيز المهاجم الكونغولي بالشكل الأمثل، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، مطلع شهر فبراير المقبل، في قطر.



