موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يبدو ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مُعجب بقدرات المهاجم الكونغولي والتر بواليا، المنضم حديثًا للقلعة الحمراء.

وقال مصدر موثوق في الجهاز الفني للأهلي: ان بيتسو موسيماني سيعتمد على والتر بواليا في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة البنك الأهلي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري، يوم الأحد المقبل.

وأوضح: يعمل موسيماني على انسجام بواليا رفقة زملائه بشكل جيد، من أجل ان يستعيد نغمة التهديف، حيث لم يوفق في مباراتي سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، على الرغم من انه بدأ المشاركة اساسيًا.

وأشار المصدر: ويريد المدرب الجنوب أفريقي تجهيز المهاجم الكونغولي بالشكل الأمثل، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، مطلع شهر فبراير المقبل، في قطر.

وأختتم: وسيبدأ بواليا مباراة البنك الأهلي من أجل دعمه ومنحه الثقة، حيث انه خامة مبشرة يستطيع موسيماني الإعتماد عليه بجانب محمد شريف، في ظل غياب مروان محسن الذي يخضع لفترة تأهيل بعد شفاءه من فيروس كورونا.

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