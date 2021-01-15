إليسا تغادر منصة "واتسآب".. تعرف على السبب

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر


أعلنت المطربة والفنانة اللبنانية إليسا عن مغادرتها وتركها تطبيق منصة التراسل الفوري "واتسآب" اعتراضا على الشروط والقواعد الجديدة التي وضعتها الشركة منذ بداية العام الجديد.


وجاء إعلان الفنانة إليسا عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه باللغة الإنجليزية: "أعتقد أنني سأترك واتساب وسأنتقل إلى تطبيق آخر".


وكان تطبيق "واتسآب" قد قام بالإعلان عن عدد من الشروط الجديدة والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع "فيسبوك"، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.

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