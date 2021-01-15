مستشار المفتي: الهوية المصرية تهضم الأحكام الشرعية وتستوعبها

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إنه ليس ضد تنقيح كتب التراث، لذلك التنقيح يأتي في إطار الفهم الجماعي للحديث الشريف، مؤكدا أن كتب التراث ليست مقدسة ولكن نحترمها.





وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، نحن لم ننبه طلاب العلم إلى المشاكل الكائنة بكتب التراث، لافتًا إلى أن التفكير ينتج فكر، والفكر من الممكن أن يتحول لخطاب ديني سواء معوج أو صحيح.





ونوه بأن الهوية المصرية تهضم الأحكام الشرعية وتستوعبها، مشيرًا إلى أننا بحاجة لتجديد التفكير، وهذا التجديد سيتبعه تجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن علماء الدين لا يستطيعون فعل شيئا لوحدهما، ولابد أن يساهم في ذلك الدور التعليمي والدور الإعلامي.



